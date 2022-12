Europa tonica orfana di Londra

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, orfane oggi di Londra chiusa per festività. A spingere i listini, i cui scambi sono limitati per la settimana festiva, è anche l'ulteriore allentamento delle misure contro il coronavirus da parte delle autorità cinesi. Questa notizia ha fatto balzare i titoli europei del lusso, anche perché i colossi del settore fanno molto affidamento sugli acquirenti cinesi.Sul fronte societario, in focus MPS dopo che la Banca centrale europea (BCE) abbia rimosso il divieto di distribuzione di dividendi, sostituendolo con l'obbligo per la banca toscana di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Sulle montagne russe il titolo Juventus nel giorno dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,065. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,25%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,63%), che raggiunge 80,86 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,60%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,39% e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,70%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 23.856 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 25.889 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 0,96 miliardi di euro, in calo del 25,14%, rispetto ai 1,29 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,34 miliardi.di Piazza Affari, in luce Moncler, con un ampio progresso del 3,01%.Andamento positivo per Saipem, che avanza di un discreto +2,39%.Ben comprata CNH Industrial, che segna un forte rialzo dell'1,52%.Performance modesta per Azimut, che mostra un moderato rialzo dell'1,30%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su ERG, che ha chiuso a -2,22%.Tentenna Recordati, con un modesto ribasso dell'1,25%.Giornata fiacca per STMicroelectronics, che segna un calo dell'1,13%.Piccola perdita per Nexi, che scambia con un -1,05%.Tra i, GVS (+11,15%), Ariston Holding (+3,37%), Intercos (+3,36%) e Antares Vision (+2,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Maire Tecnimont, che ha terminato le contrattazioni a -2,42%.Spicca la prestazione negativa di Seco, che scende dell'1,65%.Wiit scende dell'1,65%.Calo deciso per Danieli, che segna un -1,63%.Tra ledi maggior peso:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 4,3%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -3,2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. -4,6%).