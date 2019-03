Europa tonica. Milano aspetta Moody's

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con la Brexit ai tempi supplementari e le trattative commerciali USA-Cina restano al centro dell'attenzione. Resta indietro invece la piazza di Milano che mostra prudenza in vista del giudizio di Moody's suyl rating sovrano del Paese atteso in serata a mercati chiusi.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,132. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,8 dollari per barile.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +244 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,51%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,26% Sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,51%. Guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,44%. A Milano il FTSE MIB si attesta sui valori della vigilia a 20.912 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+3,05%), viaggi e intrattenimento (+1,95%) e tecnologia (+1,25%). Il settore beni per la casa, con il suo -0,58%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta Leonardo, con un discreto guadagno dell'1,74%.Buoni spunti su STMicroelectronics, che mostra un ampio vantaggio dell'1,40%.Ben impostata Juventus, che mostra un incremento dell'1,23%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Diasorin, che ottiene -2,16%.Giù le banche: Banco BPM scende dell'1,48%. Debole Mediobanca, che registra una flessione dello 0,87%. Si muove sotto la parità UBI Banca, evidenziando un decremento dello 0,65%.di Milano, Aquafil (+4,26%), Carel Industries (+3,63%), Autogrill (+2,76%) e SOL (+2,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -6,83%.In apnea De' Longhi, che arretra del 3,36%.Calo deciso per Rai Way, che segna un -1,35%.Sotto pressione FILA, con un forte ribasso dell'1,28%.