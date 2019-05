Europa, settore manifatturiero ancora vicino ai minimi da 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilrimane saldamente in territorio. Dopo aver tenuto conto di fattori stagionali, l'indice IHS Markit Manufacturing ha registratoper il mese in questione, in rialzo solo marginalmente rispetto al minimo degli ultimi sei anni toccato a marzo ( 47,5 punti).Nel dettaglio e in linea con le tendenze recenti, i settori deisono rimasti i principali, al contrario della sottocategoria deiche ha continuato ad espandersi con unaSe si analizza invece per Paese, laè il Paese dove la. A seguire si collocano, entrambe con letture del dato sotto i 50 punti (seppur con una contrazione più moderata rispetto al forte calo tedesco). Dall'altra parte della classifica, vieneche ha registrato ildelle condizioni operative manifatturiere, con un aumento che ha raggiunto il livello più alto da quasi 19 anni. Nel frattempo, si sono registrati solidi guadagni di produzione in Irlanda, nei Paesi Bassi e in Spagna, mentre in Francia non è stato indicato alcun cambiamento.Nonostante le continue riduzioni della produzione, degli ordini, degli acquisti e del lavoro in sospeso, nel mese di aprile è stato registrato un. La crescita si palesa, tuttavia, solo marginale e le tendenze variavano da paese a paese. Mentre i posti di lavoro sono stati aggiunti a un ritmo record da 20 anni in Grecia, c'è stata un'ulteriore caduta netta marginale nell'occupazione del settore manifatturiero tedesco.Infine,, i produttori si confermano fiduciosi di un ritorno alla crescita del prodotto. Tuttavia, il livello di ottimismo è rimasto anch'esso storicamente debole ed è stato solo leggermente superiore al minimo di 75 mesi toccato a marzo.Commentando i dati finali del Manufacturing PMI,ha affermato che "sebbene ilsia salito per la prima volta in nove mesi, la, segnalando un peggioramento delle condizioni generali del business per un terzo mese consecutivo. L'indice di produzione dell'indagine è indicativo di una produzione di fabbrica che si attesta a un tasso trimestrale di circa l'1%, il che implica che il settore della produzione agirà come un"."Il- ha sottolineato - rimane intorno al, suggerendo che la flessione manifatturiera continuerà nei prossimi mesi. I sondaggi continuano a vedere preoccupazioni diffuse sulla debole domanda globale e sui rapporti delle imprese che lottano tra il crescente protezionismo commerciale, la Brexit e il settore automobilistico sottotono".