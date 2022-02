Europa, S&P: numero società con rating CCC ancora alto. Default potrebbero salire

(Teleborsa) - Il numero di società europee classificate nella categoria di rating "CCC" da S&P Global Ratings è sceso del 20% a quota 52 al 31 dicembre 2021, da un massimo storico di 65 nell'aprile 2021. Lo afferma l'agenzia di rating in un nuovo report sul tema, sottolineando che questo calo è dovuto principalmente a sei upgrade e due declassamenti nella categoria di rating CCC. Con questa diminuzione, l'importo del debito classificato nella categoria "CCC" è sceso a 87 miliardi di dollari da 101 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno prima, rimanendo superiore alla media di 12 mesi di 80 miliardi di dollari. Nonostante l'aumento degli upgrade, il numero di società europee con rating "CCC" rimane vicino al doppio del totale pre-pandemia e il 58% di questi emittenti presenta prospettive negative o implicazioni negative per creditwatch, indicando ulteriori declassamenti in futuro.

S&P evidenzia che tutte le società attive nei settori hotel, gaming e tempo libero hanno subito grandi colpi dalle restrizioni sul distanziamento sociale in tutta Europa. "Tuttavia, la domanda repressa dei consumatori, le campagne di vaccini e la capacità degli emittenti di rafforzare la liquidità hanno contribuito a far fronte a strutture di capitale fortemente indebitate", si legge nel rapporto.

Mentre la percentuale di emittenti con rating di categoria "CCC" in Europa è diminuita nel quarto trimestre, le società con elevati oneri di indebitamento e l'incapacità di generare free operating cash flow stanno ancora lottando per migliorare la qualità del credito. "L'incertezza che circonda il Covid-19 e le conseguenti restrizioni di viaggio continuano a gettare un'ombra sulla traiettoria di ripresa, nonostante le ampie prove di domanda repressa, mercati dei capitali di debito accomodanti e un ritmo più elevato di vaccinazione", afferma l'agenzia di rating. La percentuale di emittenti con rating "CCC" negli Stati Uniti e in Canada è scesa all'8,7% del totale degli emittenti con rating, dal picco del 17% di maggio 2020, mentre l'Europa ha registrato un miglioramento trascurabile al 10,3% dal 12,5%.

Il ritmo dei default nel 2021 è rallentato ogni trimestre, con un solo default nel quarto trimestre e otto nel primo trimestre. Con questo calo, il tasso di insolvenza a 12 mesi nella regione è sceso all'1,8% a dicembre 2021 (il tasso di insolvenza più basso dal 2016) dal 6,1% di marzo 2021. "Prevediamo che le insolvenze continueranno a rallentare nel breve termine prima di riprendersi, aumentando il tasso di insolvenza speculative-grade al 2,5% a settembre 2022", afferma S&P.