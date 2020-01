Europa potrebbe essere nuovo obiettivo Usa su fronte commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Come molti altri. Questo accordo, chiamato Fase 1, è un solido punto di partenza per far sì che le controversie commerciali non rappresentino più un timore a breve termine per i mercati. Le guerre commerciali sono staten quanto hanno scoraggiato gli investimenti delle imprese, soprattutto nel settore manifatturiero, aggravando così la recessione globale dell'intero comparto. Inoltre, da un lato hanno contribuito a una riduzione dei rendimenti obbligazionari e dall'altro hanno sostenuto la rinnovata forza del dollaro. L'accordo di Fase 1 potrebbe supportare la. E' l'analisi a cura diD'altro canto, prosegue,durante l'anno in cui si terranno le elezioni indica che il presidente andrà alla ricerca di altri avversari". Secondo questa logica,Ci aspettiamo infatti - sottolinea - che le frizioni commerciali USA-Europa diventino un tema di attualità, con possibile applicazione di dazi o misure selettive". Tuttavia, precisa Hentov,"Gli Stati europei sono i maggiori datori di lavoro stranieri nei principali Stati repubblicani e la più grande fonte di IDE. Le economie dell'area Nord-Atlantica sono profondamente legate tra loro, quindi qualsiasi controversia tra Stati Uniti e Unione Europea sarà molto simile alle negoziazioni per ilcon poche probabilità di escalation e buone possibilità di successo".A fronte di questo quadro, prosegue, il. Come qualsiasi altra questione geopolitica, spiega, il rischio è che la controversia tra Stati Uniti e Iran si aggravi, costringendo laCon l'accordo di Fase 1 le questioni geopolitiche vengono ordinatamente messe in stand-by e si inizia ad affrontare la questione dei rapporti commerciali. L'Iran o qualsiasi altra questione rischiano di sconvolgere questo approccio e di portare a una ripresa delle guerre commerciali. Detto questo, l'impatto dei dazi sulla crescita e sui mercati finanziari nel 2020 dovrebbe essererispetto all'anno passato, ma potrebbe tornare a essere uno dei "principali driver di mercato nel 2021". Nel frattempo "dovremmo aspettarci una relativa calma sul fronte commerciale e l'attenzione verrà spostata altrove".Infine,, conclude Hentov, "nel breve termine possono investire negli asset che tradizionalmente rappresentano una copertura, come oro, yen, Treasury statunitensi, ecc., nonostante si tratti di esposizioni che presentano un costo elevato in uno scenario favorevole alla crescita. Per gli investitori che prediligono un approccio di lungo periodo, èe identificare le