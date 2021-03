© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta passando in territorio positivo dopo un avvio prudente in scia alle dichiarazioni giunte dalla Cina che ha rilanciato il rischio di bolle sui mercati azionari esteri, in particolari quelli USA.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,203. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.727,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,15%.Sale lo spread, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,55%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,63%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,58%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.296 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 25.364 punti, sui livelli della vigilia.Buona la performance a Milano dei comparti viaggi e intrattenimento (+2,63%), materie prime (+2,41%) e immobiliare (+1,54%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,92%) e petrolio (-0,60%).di Milano, troviamo Nexi (+1,99%), Amplifon (+1,88%), Recordati (+1,41%) e Banco BPM (+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -2,51%.Preda dei venditori Saipem, con un decremento del 2,15%.Si concentrano le vendite su Inwit, che soffre un calo dell'1,14%.Vendite su ENI, che registra un ribasso dell'1,00%.di Milano, Autogrill (+3,48%), La Doria (+2,94%), Carel Industries (+2,82%) e Ferragamo (+2,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -1,21%.Seduta negativa per B.F, che mostra una perdita dell'1,01%.Sostanzialmente debole Banca Farmafactoring, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità Rai Way, evidenziando un decremento dello 0,65%.