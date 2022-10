Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, lo stesso avviene a Piazza Affari, dopo le rassicurazioni dalche intende annullare quasi tutte le misure fiscali, annunciate solo tre settimane fa, che avevano innescato forti turbolenze.Sul fronte della, domani la Commissione europea presenterà interventi per la riduzione della domanda per evitare il rischio di razionamenti e un indice alternativo (e volontario) al TTF di Amsterdam.Sul mercato valutario, seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.661,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 85,66 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +238 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,64%.in evidenza Francoforte, che mostra un forte incremento dell'1,70%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,90%; svetta Parigi che segna un importante progresso dell'1,83%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,86% sul FTSE MIB, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 22.758 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, dai 1,93 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.di Piazza Affari, vola Tenaris, con una marcata risalita del 4,66%.Brilla Nexi, con un forte incremento (+4,25%).Ottima performance per Interpump, che registra un progresso del 3,54%.Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 2,99%.del FTSE MidCap, Illimity Bank (+5,40%), Intercos (+4,99%), Mfe A (+4,70%) e Saras (+4,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Luve, che ha chiuso a -2,44%.Crolla Ariston Holding, con una flessione del 2,25%.In rosso Caltagirone SpA, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di Alerion Clean Power, che scende dell'1,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. 0,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,9%; preced. 8,4%)14:30: Empire State Index (atteso -4 punti; preced. -1,5 punti).