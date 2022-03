Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500. Il focus degli investitori è sempre rivolto agli sviluppi dei colloqui per raggiungere una tregua in Ucraina. Secondo l'ufficio del presidente Volodymyr Zelenskiy, un quarto giorno di negoziati tra Russia e Ucraina è stato sospeso fino a martedì in modo che ciascuna parte potesse fare un bilancio. Nel frattempo, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha avviato i colloqui con il massimo diplomatico cinese a Roma.



Seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,72%. L'Oro è in calo (-1,49%) e si attesta su 1.958,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 6,38%, scendendo fino a 102,4 dollari per barile.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a +158 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,95%.



Tra i listini europei brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,21%), piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,57%, e ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell'1,75%.



Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che mette a segno un guadagno dell'1,67%; sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share, che termina gli scambi a 25.627 punti.



Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+2,11%); come pure, effervescente il FTSE Italia Star (+2,35%).



Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,44 miliardi di euro, in calo del 31,71%, rispetto ai 3,57 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,28 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1 miliardi.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Buzzi Unicem, che mostra un rialzo del 5,00%.



Su di giri Telecom Italia (+4,95%).



Acquisti a piene mani su Interpump, che vanta un incremento del 4,39%.



Effervescente Iveco Group, con un progresso del 4,27%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tenaris, che ha chiuso a -2,48%.



Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,62%.



Scivola A2A, con un netto svantaggio dell'1,11%.



In rosso STMicroelectronics, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+6,78%), De' Longhi (+6,75%), Carel Industries (+6,75%) e Sesa (+5,88%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Danieli, che ha archiviato la seduta a -2,53%.



Lettera su Ascopiave, che registra un importante calo del 2,45%.



Scende ERG, con un ribasso del 2,33%.



Crolla Alerion Clean Power, con una flessione del 2,11%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Lunedì 14/03/2022

08:45 Francia: Partite correnti (preced. -7 Mld Euro)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -2,4%)

09:00 Spagna: Vendite dettaglio, mensile (preced. -6,1%)



Martedì 15/03/2022

03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 1,7%)

03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 3,9%; preced. 4,3%).