Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

2 Minuti di Lettura

Giovedì 7 Ottobre 2021, 14:00







(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Le Borse europee rimbalzano grazie alle rassicurazioni che arrivano dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito federale USA e dalla Russia sulle forniture di gas all'Europa. Intanto, i prezzi del greggio e del gas proseguono la loro discesa.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,157. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.762,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 76,11 dollari per barile, in forte calo dell'1,70%.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.



Tra le principali Borse europee denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,44%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,10%, e ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell'1,57%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,40%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.451 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,49%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Enel (+3,64%), Stellantis (+3,01%), Buzzi Unicem (+2,74%) e Exor (+2,50%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.



Preda dei venditori Amplifon, con un decremento dell'1,07%.



Si concentrano le vendite su ENI, che soffre un calo dell'1,05%.



Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Unieuro (+6,54%), Sanlorenzo (+4,44%), Piaggio (+2,47%) e Banca Ifis (+2,14%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su MARR, che ottiene -2,37%.



Vendite su Tinexta, che registra un ribasso dell'1,43%.



Seduta negativa per Mutuionline, che mostra una perdita dell'1,04%.



Discesa modesta per Credem, che cede un piccolo -0,93%.