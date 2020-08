Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. A fare da assist ai listini del Vecchio Continente contribuiscono le notizie di possibili trattamenti anti-covid che mettono in secondo piano i dati sull'incremento dei contagi a livello globale.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,184. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.950,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,73%, a 42,65 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,95%.in evidenza Francoforte, che mostra un forte incremento del 2,42%, svetta Londra che segna un importante progresso dell'1,89%, e vola Parigi, con una marcata risalita del 2,27%., con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,11%.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+3,43%), petrolio (+2,94%) e servizi finanziari (+2,46%).Il settore chimico, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, brilla Azimut, con un forte incremento (+3,66%).Ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 3,66%.Exploit di ENI, che mostra un rialzo del 3,21%.Su di giri Interpump (+3,16%).di Milano, Tinexta (+4,93%), Technogym (+3,17%), doValue (+3,11%) e Sesa (+2,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Calo deciso per Piaggio, che segna un -1,45%.Sotto pressione B.F, con un forte ribasso dell'1,34%.Si muove sotto la parità Garofalo Health Care, evidenziando un decremento dello 0,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: PIL, trimestrale (atteso -10,1%; preced. -2,2%)08:00: PIL, annuale (atteso -11,7%; preced. -2,3%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,1%)10:00: Indice IFO (atteso 92 punti; preced. 90,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,7%).