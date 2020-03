Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto il mercato americano mostra scambi in ribasso.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. L'Oro continua gli scambi a 1.483,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,86%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 23,76 dollari per barile, in forte calo del 5,79%.Invariato lo spread, che si posiziona a +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,62%.svetta Francoforte che segna un importante progresso del 3,70%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,14%, e vola Parigi, con una marcata risalita del 5,01%.Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,71%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 17.172 punti. Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+2,63%), come il FTSE Italia Star (2,7%).Si distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+11,07%), beni per la casa (+7,67%) e immobiliare (+7,40%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-5,31%) e sanitario (-1,88%).di Milano, troviamo Atlantia (+19,12%), Ferragamo (+11,72%), BPER (+11,67%) e Moncler (+8,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -9,72%.Scivola Snam, con un netto svantaggio dell'8,39%.Seduta drammatica per Unipol, che crolla del 7,35%.Sensibili perdite per Terna, in calo del 6,02%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+19,47%), Datalogic (+18,89%), MARR (+15,11%) e De' Longhi (+11,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cattolica Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -5,48%.In apnea doValue, che arretra del 5,42%.Tonfo di Zignago Vetro, che mostra una caduta del 5,35%.Lettera su Cerved Group, che registra un importante calo del 4,67%.