Europa, grandi banche ben posizionate per resistere al rallentamento economico

(Teleborsa) - La maggior parte delle grandi banche europee è. Lo afferma Fitch Ratings in nuovo report sul tema, dove viene sottolineato che è probabile un deterioramento di natura soltanto "lieve" dei loro ratio sui dei crediti deteriorati, poiché una parte significativa dei loro prestiti è costituita da mutui ipotecari residenziali che si sono dimostrati resistenti in molti paesi, mentre gli standard di sottoscrizione sono stati inaspriti dopo le crisi precedenti.L'agenzia di rating prevede inoltre che i pacchetti di sostegno - sia specifici per paese che a livello di UE - attutiscano l'impatto della recessione per il settore privato. "Tuttavia, esistono, in particolare quelle con dati finanziari indeboliti a causa della pandemia o nei settori più vulnerabili a costi energetici e tassi di interesse più elevati", si legge nello studio.poiché il rallentamento economico indebolisce la domanda e aumenta gli sfitti. Viene previsto che la crescita degli affitti, anche se aiutata dall'indicizzazione legata all'inflazione, sarà contestata dagli inquilini che devono far fronte a spese più elevate e dagli inquilini al dettaglio più cauti.Fitch prevede che maggiori oneri per il deterioramento dei prestiti peseranno moderatamente sugli utili delle banche nel 4° trimestre 2022 e nel 2023 a causa didefiniti "". La maggior parte delle operazioni bancarie al dettaglio in Europa continuerà a beneficiare di tassi di interesse più elevati il prossimo anno, anche se l'elevata inflazione aggiungerà pressioni sui costi e ridurrà i benefici derivanti dall'aumento dei tassi."L'elevata incertezza macro e geopolitica potrebbe essere, ma continuerà a esercitare pressioni sulle attività di asset management e investment banking almeno per i prossimi due trimestri", afferma il report.Secondo Fitch, la capitalizzazione delle banche rimarrà sana nel 2023, anche se laa causa del contesto economico più debole e dei livelli di capitale, che si ridurranno verso gli obiettivi patrimoniali a medio termine delle entità.