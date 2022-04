Europa debole in attesa dell'inflazione USA

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente, mentre arrivano segnali contrastanti dai derivati statunitensi in attesa del dato sull'inflazione americana. Sullo sfondo gli investitori restano attenti alla guerra in Ucraina con l'offensiva russa che si concentra sul Donbass.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,087. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.956 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,97%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,46%, in vista della riunione della BCE, in calendario giovedì prossimo.



Tra i listini europei Francoforte scende dello 0,94%, tentenna Londra, che cede lo 0,51%; calo deciso per Parigi, che segna un -0,7%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che rimane a 26.952 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+4,24%), Ferrari (+2,63%), Tenaris (+2,50%) e CNH Industrial (+2,05%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -3,36%.



Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso del 2,58%.



Seduta negativa per Telecom Italia, che scende del 2,06%.



Soffre Iveco Group, che evidenzia una perdita del 2,00%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+2,32%), Sanlorenzo (+2,09%), Ferragamo (+1,26%) e Juventus (+1,20%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Italmobiliare, che ottiene -3,01%.



Sensibili perdite per OVS, in calo del 2,38%.



In apnea doValue, che arretra del 2,29%.



Tonfo di Datalogic, che mostra una caduta del 2,06%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Martedì 12/04/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,9%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,5%; preced. 0,9%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 5,1%)

08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (preced. -58K unità)

08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,9%).