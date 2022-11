Europa al palo. Focus sulle banche centrali

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in una seduta caratterizzata dall'assenza di spunti da. Oggi i mercati americani riaprono i battenti, ma chiudono in anticipo alle 13.00 ora di New York.Il focus degli investitori resta sulledopo che dai verbali BCE è emerso un orientamento favorevole a nuovi rialzi, rispetto al rallentamento prospettato dai funzionari Fed nelle minute dell'ultima riunione della banca centrale americana di inizio novembre. Tuttavia, ilha detto che "il picco dell'inflazione potrebbe essere vicino".Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,042. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,92 dollari per barile.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +185 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,72%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,32%, poco mosso Londra, che mostra un +0,12%; debole Parigi, che riporta un moderato -0,06%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo A2A (+2,01%), Hera (+0,83%), Poste Italiane (+0,82%) e Ferrari (+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -1,10%.Tentenna Stellantis, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per DiaSorin, che segna un calo dello 0,79%.Piccola perdita per Moncler, che scambia con un -0,66%.di Milano, Mfe B (+2,70%), Wiit (+2,33%), IREN (+2,00%) e Mondadori (+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su El.En, che continua la seduta con -1,70%.Si concentrano le vendite su Italmobiliare, che soffre un calo dell'1,54%.Tentenna GVS, che cede l'1,16%.Sostanzialmente debole Mutuionline, che registra una flessione dell'1,10%.Tra i dati08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 82 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,6%)10:00: M3, annuale (atteso 6,1%; preced. 6,3%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).