© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una- vi hanno aderito 180 soggetti fra leader politici, europarlamentari, imprenditori, sindacati, ONG e gruppi di riflessione - chiedendo unapost epidemia Covid-19.Questa dichiarazione, nata su, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, segueda 10 Ministri dell'Ambiente europei, tra cui l'italianoFra i firmatari della dichiarazione i, come il numero uno di, ed gli Ad diDi fronte alla crisi del coronavirus, la più grande sfida che l'Europa abbia affrontato in tempo di pace, con conseguenze devastanti e uno shock per l'economia più duro della crisi del 2008, i ministri di 11 paesi, 79 eurodeputati di 17 Stati membri, 37 amministratori delegati, 28 associazioni imprenditoriali che rappresentano 10 diversi settori, confederazioni sindacali che rappresentano i membri di 90 organizzazioni sindacali nazionali e 10 federazioni sindacali, 7 ONG e 6 gruppi di riflessione, si sono impegnati aper creare, supportare e attuare soluzioni per preparare le nostre economie al mondo di domani.Si chiede in particolare unae piano di ripresa che si incentrino sulla lotta aied la tutela della. Condividendo la convinzione che la ripresa economica arriverà solo con ingenti investimenti pere per sostenere le aziende, le regioni e i settori che hanno sofferto di un arresto improvviso dell'economia, l'alleanza si impegna a