Europ Assistance, con Lilt per diffondere la cultura della prevenzione

Diffondere la cultura della prevenzione. E' l'obiettivo di Europ Assistance Italia che per questo ha avviato una collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) Milano Monza Brianza per sostenere campagne di prevenzione a favore della popolazione fragile e donando visite a chi è in difficoltà.

Tutelare la salute delle persone è sempre stata una priorità per la compagnia, sottolinea Europa Assistance, che nel corso degli anni ha rafforzato continuamente il proprio impegno per diffondere la cultura della prevenzione sia al proprio interno sia all’esterno, nella comunità e fra i cittadini, al fine di consentire a un numero sempre maggiore di persone di potervi accedere, con un’attenzione particolare ai più fragili.

Europ Assistance collabora con strutture sanitarie qualificate su tutto il territorio nazionale e con organizzazioni e associazioni non profit, promuovendo attività, eventi e campagne di prevenzione e di informazione dedicate ai dipendenti, a cui nell’ultimo periodo si sono aggiunte iniziative aperte alla comunità. Si inserisce in quest’ambito la partnership con Lilt Milano Monza Brianza, con cui Europ Assistance collabora dal 2018 sostenendo campagne specifiche di prevenzione, come le visite offerte gratuitamente ai cittadini, con l’obiettivo di aumentare il numero di quelle “donate” a chi si trova in situazioni di difficoltà o in aree dove l’accesso alla prevenzione è limitato. Nel 2022, nell’ambito dei tour della campagna di prevenzione femminile e maschile e grazie a un meccanismo di matchgiving, oltre 300 persone hanno potuto effettuare gratuitamente visite specialistiche organizzate negli spazi Lilt “donate” da Europ Assistance.

Lo scorso marzo inoltre, durante la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, Lilt e Europ Assistance Italia hanno lanciato l’iniziativa “Prevenzione senza barriere” nel Carcere di Bollate e offerto la prevenzione a 200 tra detenute e operatrici attraverso un check-up senologico e ginecologico.

“Prenderci cura delle persone sempre e ovunque, in particolare quando sono in viaggio, è da sempre la nostra missione”, sottolinea Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region e Group Head of Personal&Health Care di Europ Assistance. “La salute di tutti, clienti e dipendenti, è per noi una priorità e siamo convinti che, per proteggerla al meglio, sia necessario partire dalla prevenzione - prosegue -.

Le aziende ricoprono, infatti, un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della prevenzione, a cominciare dai propri dipendenti: per questo, in Europ Assistance ci impegniamo costantemente per prenderci cura della salute delle nostre persone con iniziative a loro dedicate e attraverso partnership strategiche come quella con Lilt Milano Monza Brianza. Inoltre, mettiamo in campo una serie di azioni concrete, contenute nella nostra Cancer Chart, per rimanere al fianco dei colleghi che ricevono una diagnosi oncologica, combattendo insieme a loro la battaglia contro il cancro. Li supportiamo durante il percorso di cura, garantendogli piena libertà di decidere, in base alle esigenze individuali, se lavorare o meno e con quali modalità, continuando ad offrire loro opportunità di crescita e di avanzamento professionale”, conclude Carsensuola.