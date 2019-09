Europ Assistance, lancia la polizza Business Pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiare per lavoro senza intoppi. È l'obiettivo della polizza Business Pass di Europ Assistance. Secondo l’Osservatorio Viaggi di Affari 32 milioni di italiani nel 2018 hanno viaggiato per lavoro, il 2,7% in più rispetto all’anno precedente. Su questo tema Doxa, l'Istituto specializzato in sondaggi d’opinione, ha svolto un'indagine per conto di Europ Assistance e ha realizzato circa 300 interviste a lavoratori di aziende. È emerso che il 65% delle società intervistate rileva l’importanza di avere l’assistenza disponibile 24h e un contatto immediato via smartphone con la centrale operativa. È stato anche sottolineato che chi viaggia frequentamente per lavoro si sente più esposto a rischi legati a ritardi, problemi di salute e perdita del bagaglio.In questo contesto Europ Assistance, informa un comunicato, rinnova la sua polizza con una versione aggiornata desinata al personale aziendale che viaggia per motivi di lavoro. La novità di questo modello è la sua caratteristica digitale con MyClinic, la piattaforma digitale dedicata alla salute di Europ Assistance e l'app Servizi Security di GardaWorld, che permette di avere l'aggiornamento in diretta sullo stato di sicurezza del Paese di destinazione.Le aziende che sottoscrivono la polizza avranno a disposizione la piattaforma digitale che consente di effettuare ovunque video consulti medici, archiviare i propri dati sanitari, effettuare un’autovalutazione dei sintomi e richiedere assistenza. My Clinic prevede, inoltre, un accesso diretto per richiedere assistenza, servizi utili in viaggio come la cartella clinica che potrà essere compilata 30 giorno prima dall’emissione della polizza e il passaporto sanitario. Fornisce anche un rapido collegamento per le pratiche di rimborso. L'App Gardaworld, società partner di Europ Assistance, fornisce invece servizi di sicurezza in tutto il mondo.Ci sono due versioni del prodotto: Identity Solution e Flat Solution. Tra le novità di questi due modelli: la copertura assicurativa per il rientro anticipato anche in caso di emergenza lavorativa per l'amministratore delegato e il direttore delle risorse umane, massimali più alti per il rimborso delle spese mediche in viaggio (la scelta è tra 50.000 euro – 300.000 euro – 750.000 e illimitato), l'introduzione della garanzia diaria da ricovero e rimborsi per l'annullamento del viaggio.