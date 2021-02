© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con un, principalmente grazie all'aumento dei ricavi da post trading, saliti del 69,1% a 177,2 milioni di euro, e di quelli da quotazioni, cresciuti del 12.8% a 145,5 milioni. Il gruppo, che controlla tra le altre le Borse di Parigi, Amsterdam e Bruxells e che conta di concludere l'acquisizione di Borsa Italiana entro la prima metà del 2021, ha registrato un EBITDA del 30,2% a 520 milioni e un utile netto a 315,5 milioni (+42,1% sul 2019).In linea con la dividend policy del gruppo, Euronext proporrà ai soci un, per un monte dividendi complessivo di 157,5 milioni, corrispondente a un payout del 50%."Euronext ha ottenuto un'ottima performance nel quarto trimestre e per tutto il 2020 con una crescita a doppia cifra di ricavi, EBITDA ed EPS rettificato - ha commentato, amministratore delegato della società - Questa crescita deriva dalla capacità di Euronext di catturare valore in un ambiente di trading volatile, rafforzando la sua posizione di mercato, e dalla nostra continua diversificazione di successo, in particolare nell'attività di".Euronext ha spiegato che sarà annunciata nellaal 2024 del gruppo che rifletterà il perimetro esteso della società, a seguito della prevista acquisizione del gruppo. La società ha inoltre confermato l'obiettivo di completare l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana "nel primo semestre 2021", dopo le residue autorizzazioni da parte dei regolatori ancora mancanti.