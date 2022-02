Euronext, nel 2021 utili e ricavi crescono a doppia cifra

(Teleborsa) - Il gruppo Euronext chiude il 2021 con un utile netto di 413,3 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto al 2020. I ricavi complessivi sono saliti a 1,298 miliardi di euro, con una salita del 46,9% rispetto al 2020 (del 3,3% a perimetro omogeneo).



L'Ebitda - del circuito di borsa paneuropeo che controlla le piazze finanziarie di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi - si è attestato nel 2021 a 752,8 milioni (+44,8% e +3,7% a perimetro omogeneo). L'utile per azione (EPS) rettificato si è attestato a 5,35 euro (+17,2%).



In conformità con la politica dei dividendi di Euronext - si legge nel comunicato - all'assemblea annuale degli azionisti del 18 maggio prossimo sarà proposto un payout ratio del 50% dell'utile netto, che corrisponde a un dividendo complessivo di 206,7 milioni di euro, pari a un dividendo unitario per azione di 1,93 euro.