Euronext lancia indici sull'uguaglianza di genere e potenzia offerta ESG

(Teleborsa) - Euronext (gestore delle borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano), i primi pilastri di una più ampia famiglia di indici che affrontano le sfide relative all'equilibrio di genere sul posto di lavoro. Gli indici, spiega una nota, sono stati sviluppati pere a rispondere alla crescente domanda di investimenti tematici sociali.In particolare, si tratta dell'(che include 100 aziende della zona euro che hanno dimostrato un ruolo importante nel miglioramento della parità di genere) e dell'(che include 40 aziende francesi che hanno dimostrato un ruolo importante nel miglioramento della parità di genere).Le società incluse negli indici sono: equilibrio di genere nella leadership e nella forza lavoro; pari retribuzione e conciliazione vita-lavoro; politiche che promuovono la parità di genere; impegno, trasparenza e responsabilità.degli investitori e la necessità di effettuare la loro transizione ESG - ha commentatodi Euronext - Come infrastruttura di mercato, il nostro ruolo è quello di proporre prodotti per l'investimento diretto in progetti ESG e, in questo caso, aziende all'avanguardia nella performance sulla parità di genere".Dal 2021, Euronext hache coprono nuove categorie in cui investire, tra cui ampie considerazioni ESG, temi specifici come PAB, CTB, Biodiversità, Idrogeno, Acqua e Sociale, nonché il lancio di versioni ESG degli indici di riferimento nazionali, l'AEX ESG ad Amsterdam e l'OBX ESG a Oslo, dopo il successo del lancio del MIB ESG a Milano e del CAC 40 ESG a Parigi.