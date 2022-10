Euronext Growth Milan, accelera l'M&A. Società tech e industriali le più attive

(Teleborsa) -, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nel periodo compreso tra il 2018 e il primo semestre 2022 sono state effettuate, per un. Rimane stabile a 40 il numero di aziende buyer (1 quotata su 4), nonostante l'incremento delle società quotate su EGM, passate da 90 nel 2018 a 178 nel primo semestre del 2022.Sono i dati che emergono da un report di KT&Partners, nel quale viene sottolineato chesu EGM per numero di operazioni di M&A, con 79 operazioni (circa +50% a/a) e un valore totale di 975 milioni di euro. Tale risultato è stato determinato, pari al 65% del controvalore totale dei deal del 2021. Nel complesso, il valore mediano delle operazioni è aumentato da 1,1 milioni nel 2018 a 2,6 milioni di euro nel primo semestre del 2022, con un picco di 3,2 milioni di euro nel 2021 (circa 3 volte il valore mediano del 2018).In termini di aree geografiche, 199 operazioni nel periodo in analisi (circa l'84%) hanno visto un, mentre 38 operazioni sono state transazionicon un target estero (29 in Europa e 9 fuori), evidenziando "il forte potenziale di aggregazione delle PMI italiane all'interno del territorio nazionale", si legge nel rapporto.Tra le, Digital360 si è classificata al primo posto con 13 operazioni (di cui 6 completate nel 1H22, che rappresentano circa il 13% del totale dei deal del 1H22), seguita da Finlogic (8 operazioni) e Relatech (7 operazioni).Da un punto di vista dell', Comer Industries si colloca al primo posto, con un solo deal e un valore di 384,9 milioni di euro, seguita da Antares Vision (219,4 milioni di euro con 6 operazioni) e Italian Wine Brands (184,3 milioni di euro con 4 operazioni).In termini di settori, tra il 2018 e il primo semestre del 2022, lesono state le più attive nel panorama M&A italiano con 113 operazioni complessive, pari al 38% del totale, seguite dalle società Industriali, con 63 deal (pari 21% del totale).In termini di controvalore, ilha raggiunto 812 milioni di euro con valore mediano di 2,3 milioni di euro a deal - principalmente grazie a tre operazioni straordinarie di grandi dimensioni che complessivamente hanno rappresentato quasi il 65% del valore aggregato tra il 2018 e il 1H22 - seguito dal settore tecnologico con 286 milioni di euro in totale e un valore medio dei deal pari a 1,3 milioni di euro.Nel 2021, l'acquisizione di unaha rappresentato il 38% delle operazioni di M&A, con 30 transazioni. La- ovvero l'acquisizione di una quota compresa tra il 50,01% e il 100% nella società target - ha rappresentato nel 2021 27 operazioni (34%), mentre le acquisizioni di- acquisizione di una quota inferiore al 50% - hanno rappresentato il restante 28%.Nel primo semestre del 2022, dei 52 accordi annunciati 40 erano relativi all'acquisizione di una quota superiore al 50% (equamente divisa tra quota di maggioranza e quota del 100%), mentre la le restanti 12 transazioni sono state acquisizioni di quote di minoranza.