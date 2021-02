(Teleborsa) - La Commissione Europea ha giudicato Euronext "acquirente idoneo per la prevista acquisizione del Gruppo Borsa Italiana". Lo comunica la stessa Euronext, in una nota, spiegando che "questa approvazione migliora ulteriormente la certezza dell'esecuzione dell'operazione, soddisfacendo un'ulteriore importante condizione per il completamento".



Il completamento dell'operazione - ancora soggetta alle approvazioni regolamentari in diverse giurisdizioni e a una dichiarazione di non obiezione da parte del Collegio dei regolatori di Euronext - è atteso nella prima metà del 2021.







