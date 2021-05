7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Euronext, il principale mercato finanziario dell'Eurozona, ha collocato con successo un'offerta di obbligazioni senior a tre tranche per un importo totale di 1,8 miliardi di euro. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublino a partire dal 17 maggio 2021 e sono classificate BBB da S&P.

Oltre che su altre piattaforme di trading elettronico, le obbligazioni a 5, 10 e 20 anni saranno disponibili per la negoziazione sulle sedi MTS BondVision e MTS BondsPro, che ora fanno parte della suite di prodotti Euronext a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana. In particolare, la tranche 1 è un'obbligazione quinquennale del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2026), con cedola annua dello 0,125%; la tranche 2 è un'obbligazione a 10 anni del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2031), con cedola annua dello 0,750%; la tranche 3 è un'obbligazione a 20 anni del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2041), con cedola annua dell'1.500%.

Il portafoglio ordini finale ha raggiunto un importo di circa 5 miliardi di euro ed è stato sottoscritto in eccesso per oltre 2,7 volte. L'operazione consentirà a Euronext di estendere il proprio profilo di scadenza e di diversificare ulteriormente la propria base di investitori obbligazionari, sottolinea il gruppo in una nota. Il ricavato netto dell'emissione sarà utilizzato per rifinanziare parzialmente l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana, perfezionata in data 29 aprile 2021 per un corrispettivo finale di 4.444 milioni di euro.

"Siamo lieti del forte sostegno riscontrato oggi su questa emissione obbligazionaria da 1,8 miliardi di euro - ha commentato Stéphane Boujnah, AD e presidente di Euronext - Ciò dimostra la fiducia dei nostri investitori nella nostra acquisizione strategica del gruppo Borsa Italiana, che crea la principale infrastruttura di mercato paneuropea. Questa obbligazione è il proof of concept del modello federale Euronext, che mira a rafforzare la spina dorsale dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa".