29 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il Ceo di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'operazione che ha portato Euronext a completare l'acquisizione del gruppo di Piazza Affari. "Sono particolarmente lieto che oggi il Gruppo Borsa Italiana sia entrato a far parte di Euronext, dando vita a un nuovo leader nei mercati dei capitali europei. E' un traguardo importante per il Gruppo Borsa Italiana e per tutta la comunità finanziaria italiana".

"Borsa Italiana avrà un network decisamente più ampio con una portata geografica che attraversa l'Europa continentale, e offrirà opportunità di business complementari ai nostri clienti", ha aggiunto. "Il nostro obiettivo – ha sottolineato Jerusalmi - continuerà a essere quello di mantenere una solida collaborazione e partnership con i principali player globali. Possiamo contare su una community di investitori retail molto attiva che contribuisce attivamente alla nostra liquidità di mercato nella maggioranza dei nostri strumenti".

"Grazie al modello federale di Euronext – ha proseguito – saremo capaci di rafforzare la nostra offerta sia per i nostri emittenti sia per gli investitori pan-europei, mantenendo allo stesso tempo una forte identità locale. Insieme offriremo numerosi benefici a tutti gli azionisti". L'Italia, inoltre, "sarà il più grande contributore del Gruppo nel suo insieme, e sarà un importante protagonista nell'implementazione del progetto europeo di Capital Markets Union. La nostra consolidata professionalità in aree di primo piano, come post-trade e fixed-income, saranno centrali nell'ulteriore sviluppo di Euronext".