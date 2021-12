Euronext, 212 nuove matricole nel 2021. CEO: leader grazie a ingresso Borsa Italiana

(Teleborsa) - Sono 212 le società che si sono quotate nel 2021 sui mercati di Euronext, ovvero Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi. Il numero, un record assoluto, rappresenta una capitalizzazione di mercato aggregata di 123 miliardi di euro e una raccolta di 26 miliardi di euro. Complessivamente, Euronext ospita 1.959 emittenti azionari quotati, per un valore complessivo di 6,9 trilioni di euro, numeri che la rendono il più grande operatore di borsa nella regione europea in termini di capitalizzazione di mercato aggregata.

"Nel 2021 Euronext ha confermato la sua posizione di prima infrastruttura di mercato europea, grazie all'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo nell'aprile 2021 e beneficiando delle condizioni post-Brexit - ha commentato Stéphane Boujnah, CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext - Il numero record di quotazioni ha dimostrato l'impegno di Euronext nella sua missione di supportare i clienti nel finanziamento dei loro investimenti strategici e progetti di sviluppo attraverso i suoi mercati trasparenti ed efficienti in tutta Europa".

Tra gli altri numeri comunicati da Euronext nel resoconto di fine anno: 442 società a grande capitalizzazione sono quotate sui mercati Euronext, di cui 18 nuove nel 2021, inclusi emittenti internazionali come Allfunds (Spagna), CTP (Repubblica Ceca), InPost (Polonia), Majorel (Lussemburgo) e Universal Music Group (USA); oltre 700 emittenti Tech sono quotati sui mercati Euronext, di cui 109 nuove quotazioni nel 2021, trainate dal settore in rapida crescita del cleantech (con 43 nuove quotazioni); 22 nuove quotazioni di SPAC nel 2021, pari al 49% delle nuove SPAC quotate in Europa; oltre 1.500 PMI quotate, di cui 194 nuove quotazioni nel 2021.

Per quanto riguarda il debito, Euronext segnala: oltre 14.600 nuove quotazioni obbligazionarie nel 2021, +35% rispetto al 2020; in totale, più di 52.000 obbligazioni quotate nel 2021, superando le 48.000 obbligazioni quotate del 2020; una posizione di leadership nelle obbligazioni ESG, con oltre 420 miliardi di euro emessi e oltre 400 nuove obbligazioni ESG nel 2021, rispetto alle oltre 200 nel 2020. Euronext Corporate, la suite di soluzioni digitali e aziendali, ha aggiunto oltre 700 nuovi clienti nel 2021, potendo ora contare su oltre 4.000 clienti in 25 paesi.