Eurolandia in calo. Focus su Fed e inflazione USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Sul sentiment degli investitori pesano i timori per l: domani saranno pubblicati idell'ultima riunione deldella banca centrale americana, mentre il giorno dopo, giovedì 13, sarà la volta dell'a settembre. Il mercato sconta che l'istituto guidato daalzerà nuovamente i tassi di 75 punti base, il prossimo mese.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 0,9712. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 90,14 dollari per barile, con un calo dell'1,08%.Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +238 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,67%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,39%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,66%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,20%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 22.475 punti.di Milano, troviamo Prysmian (+2,35%), DiaSorin (+1,74%), Campari (+1,73%) e Recordati (+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -4,24%.Lettera su BPER, che registra un importante calo del 3,64%.Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 2,85%.Scivola ENI, con un netto svantaggio del 2,55%.di Milano, Safilo (+3,53%), Brembo (+1,72%), Bff Bank (+1,48%) e Intercos (+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,32%.Scende Rai Way, con un ribasso del 3,25%.Crolla Webuild, con una flessione del 2,82%.In rosso Mfe B, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 122 Mld ¥; preced. 229 Mld ¥)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 4,2K unità; preced. 6,3K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -1,3%).