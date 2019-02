Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nonostante il dato leggermente positivo sullo Zew tedesco. Ha deluso, invece, il fatturato italiano, che a dicembre ha registrato un brusco calo confermando il rallentamento economico in atto.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 56,06 dollari per barile.In salita lo spread, che arriva a quota +273 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,82%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un misero -0,16%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,60%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,44%.; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.129 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-0,99%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,72%) dopo i conti inferiori alle attese di HSBC, sanitario (-1,38%) e beni industriali (-1,08%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si manifestano su UBI Banca, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Lettera su Amplifon, che registra un importante calo del 2,53%.Affonda Fineco, con un ribasso del 2,22%.Crolla Unicredit, con una flessione del 2,04%.di Milano, Piovan (+1,27%), Carel Industries (+1,26%), Mediaset (+1,25%) e RCS (+0,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire Tecnimont, che continua la seduta con -4,70%.Vendite a piene mani su Cerved Group, che soffre un decremento del 3,32%.Pessima performance per IMA, che registra un ribasso del 3,25%.Buoni spunti su Mutuionline, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.