Eurolandia in calo, con Milano fanalino di coda

(Teleborsa) -dopo il taglio delle stime di crescita mondiale del Fondo Monetario Internazionale sulle tensioni commerciali, le preoccupazioni per la Brexit e i timori per l'economia italiana.Finale negativo per le borse asiatiche mentre nessuna indicazione è giunta da Wall Street, rimasta chiusa per festività., buone notizie per la Germania, con il sentiment dell'economia in lieve miglioramento anche se su livelli ancora molto bassi.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.283,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 53 dollari per barile, in netto calo dell'1,67%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,53%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,58%, tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,63%.In luce sul listino milanese i comparti chimico (+1,21%) e vendite al dettaglio (+0,76%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-4,75%), tecnologia (-1,78%) e bancario (-1,72%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per Atlantia, che avanza dello 0,98%.Piccoli passi in avanti per Diasorin, che segna un incremento marginale dello 0,75%.Giornata moderatamente positiva per Snam, che sale di un frazionale +0,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -6,45% scivolando sui minimi del 2013.Tonfo di Banco BPM, che mostra una caduta del 2,77%.Lettera su UBI Banca, che registra un importante calo del 2,43%.Affonda BPER, con un ribasso del 2,38%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+5,67%), RCS (+1,94%), Aquafil (+1,94%) e Italmobiliare (+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su FILA, che ottiene -3,31%.Crolla Credito Valtellinese, con una flessione del 2,41%.In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis, che scende dell'1,93%.