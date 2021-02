© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un "tapering" all'europea. L'applicazione della teoria darwiniana dell'evoluzione. L'Eurogruppo, riunitosi ieri, ha iniziato ad esaminare una strategia per l'uscita dalla crisi pandemica, che preveda un ritiro graduale degli aiuti, come più volte sollecitato da esponenti della UE e della BCE, a beneficio della crescita sostenibile.Alla riunione di ieri ha fatto il suo debutto il nuovo Ministro dell'Economia, Daniele Franco, un fedelissimo di Draghi, illustrando la teoria dell'ex Presidente della BCE: salvare le imprese "sostenibili" ed efficienti, mantenendo aiuti per un periodo più prolungato, e lasciare fallire quelle inefficienti, che non avevano molte chance di sopravvivenza neanche prima della pandemia.La pandemia di Covid-19 ha provocato uno shock importante ed ha duramente colpito le imprese, soprattutto in alcuni settori, come la ristorazione, il turismo ed i trasporti. Un rapporto presentato all'Eurogruppo ha confermato che quasi un quarto delle imprese (23%), dopo aver esaurito tutte le riserve di capitale, avrebbe avuto problemi di liquidità senza gli aiuti erogati dalle autorità - prestiti con garanzia pubblica, moratorie, cassa integrazione - ma le differenze sono notevoli fra i diversi settori (dall'8% nel settore computer-elettronica al 75% nel settore alberghiero-ristorazione).La gestione della prima fase della pandemia non ha fatto distinzioni, con aiuti a pioggia per tutti i settori e tutte le imprese. "Abbiamo parlato della questione della solvibilità delle imprese, riconoscendo il fatto che le iniziative che abbiamo preso hanno avuto successo nel ridurre il rischio di bancarotta e insolvenza delle aziende", ha spiegato il Commissario Paolo Gentiloni.La proposta portata da Franco all'Eurogruppo, invece, prevede il mantenimento del sostegno finanziario solo per le imprese in buona salute, quelle più efficienti, che hanno maggiori probabilità di sopravvivenza, favorendo un'uscita ordinata e progressiva dal mercato di quelle inefficienti. Inizia così la Fase 2 con aiuti mirati alle imprese "sostenibili".Serviranno certamente parametri oggettivi, nuove linee guida che eviteranno arbitrarietà nelle decisioni. Gentiloni ha affermato che "bisognerà muoversi gradualmente", sostituendo l'attuale "approccio indifferenziato" ad "azioni più mirate". Ed ha dato un percorso in tre step: individuare le imprese "non economicamente sostenibili" in base a parametri oggettivi come la solvibilità ed i crediti deteriorati; differenziare i canali di finanziamento delle imprese "sostenibili", garantendo forme di finanziamento ad hoc per le PMI; favorire un'uscita ordinata delle imprese inefficienti dal mercato con procedure d'insolvenza solide, tenendo in considerazione il costo sociale in termini di posti di lavoro."Dovremmo prendere le giuste decisioni per affrontare in modo decisivo le sfide della insolvenza delle imprese nei prossimi mesi e anni, tenendo ben presenti le implicazioni sociali delle nostre decisioni", ha concluso il Commissario europeo, aggiungendo che occorre "lavorare con cautela e gradualità".Le misure predisposte dall'UE nella prima fase saranno progressivamente e gradualmente ritirate nel 2021, mantenendo un sostegno solo ai settori e alle imprese che hanno più probabilità di sopravvivenza, almeno sino alla metà del 2022.