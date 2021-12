Eurogruppo: ok politica espansiva dei Paesi con debito medio-bassi, per gli altri c'è il Recovery Plan

(Teleborsa) - L'Eurogruppo "concorda che i paesi con debiti pubblici bassi o medi debbano proseguire una linea di bilancio espansiva nel 2022, mentre gli Stati con elevati debiti pubblici dovrebbero usare il Recovery and Resilience Facility per finanziare gli investimenti addizionali a sostegno della ripresa, mentre perseguono politiche di bilancio prudenti". È la linea riportata dal comunicato dell'Eurogruppo diffuso al termine delle riunioni, e in parte letto dal presidente Paschal Donohoe.

"L'Eurogruppo - ha aggiunto - invita questi Paesi ad alto debito, dove la crescita delle spese finanziate nazionalmente non è prevista essere sufficientemente contenuta, secondo le valutazioni della Commissione, ad adottare le misure necessarie nei processi di bilancio nazionali".

