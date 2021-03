16 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







(Teleborsa) - Sostenere la crescita sia quest'anno che il prossimo. Questo quanto concordato dai Paesi dell'eurozona nel corso della riunione di ieri in videoconferenza dei ministri economici dell'Eurogruppo, tenendo anche conto dello stimolo derivante del piano di Recovery "Next Generation EU"; solo quando la situazione sanitaria sarà migliorata le misure economiche andranno gradualmente riorientate verso provvedimenti più mirati, e solo nel medio termine, quando la ripresa avrà preso saldamente piede, gli Stati dovranno ricominciare ad affrontare il problema degli accresciuti debiti pubblici, con strategie di medio termine che promuovano investimenti e transizione digitale e verde.

E' quanto si legge nella dichiarazione conclusiva dell'Eurogruppo, che ricalca in gran parte le nuove linee guida sulle politiche di bilancio per il 2020 e 2021 elaborate dalla Commissione europea due settimane fa.

"E' passato un anno - ha ricordato da Bruxelles il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa online al termine della riunione - da quando l'ombra del Covid-19 è caduta per la prima volta sull'Europa. Era il momento appropriato per fare il punto sull'impatto sulle nostre economie. La pandemia ha avuto un impatto sproporzionato su alcuni settori, con i servizi colpiti più duramente dell'industria e i servizi alberghiero e di ristorazione che ne hanno sofferto maggiormente".

"Rispetto a gennaio 2020 - ha detto il Commissario -, il fatturato nel settore delle attrezzature di trasporto è diminuito di circa l'80% nel secondo trimestre dello scorso anno, ma si prevede che entro la fine del 2021 sarà superiore di circa il 20% al livello pre-pandemia. Invece, se guardiamo alla ristorazione al settore alberghiero, il calo del fatturato la scorsa primavera è stato superiore all'80%; e ora è ancora circa il 70% al di sotto dei livelli pre-pandemici, e si prevede che tornerà a malapena a quei livelli entro la fine di quest'anno. Ci sono enormi differenze fra i settori e probabilmente rimarranno per lungo tempo".

"L'impatto sul mercato del lavoro, ha continuato Gentiloni, sarebbe stato molto peggiore, con un forte aumento della disoccupazione, senza le misure messe in campo dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare con il programma SURE di sostegno ai sistemi di cassa integrazione. "Ma il pericolo non è ancora passato. Per questo il ritiro delle misure di sostegno e la transizione verso misure piu' mirate deve avvenire gradualmente ed essere calibrato molto attentamente. Altrimenti - ha avvertito - sarà difficile evitare il rischio di un aumento dei fallimenti aziendali e di danni economici e sociali più duraturi".

Il messaggio è chiaro: "Non ripeteremo l'errore dell'ultima crisi", ha ribadito il commissario sottolineando che "dovrà essere evitato un ritiro prematuro del sostegno di bilancio, perchè ritirarlo troppo rapidamente sarebbe un errore, e c'è un consenso crescente in Europa e a livello internazionale su questo. In secondo luogo, "il modo migliore per garantire la sostenibilità del debito pubblico è sostenere la ripresa, e quindi ridurre il rischio di divergenze economiche" fra gli Stati membri, ha sottolineato Gentiloni. Dovranno essere mantenute, insomma, le politiche di bilancio di sostegno.

Riguardo al ritorno alla sostenibilità finanziaria degli Stati membri nel medio termine, il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe ha ricordato che "Gentiloni svolgerà un ruolo chiave per quanto riguarda la definizione delle aspettative della Commissione riguardo agli obiettivi sulla riduzione del deficit e del debito. Ma c'è un ormai costante e molto accordo nell'Eurogruppo nel riconoscere prima di tutto che ciò che dobbiamo fare è riavviare la crescita economica per affrontare le sfide di domani".