Eurogruppo, Donohoe: concordi nel proseguire aiuti, ma più mirati

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:00







(Teleborsa) - All'Eurogruppo di oggi è stato concordato che "continueremo a supportare le nostre economie, ma anche che si va verso un approccio più mirato" degli aiuti.



Lo ha riferito il Presidente dell'Eurogruppo, l'irlandese Paschal Donohoe nella conferenza stampa al termine del vertice informale, che prosegue a livello di Ecofin a Brno, in Slovenia. I ministri, ha aggiunto reputano "vitale la complementarietà delle politiche di Bilancio e monetaria".



"Finiamo l'estate con un certo grado di ottimismo" e una dinamica dell'economia positiva, aveva detto il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Oggi - aveva affermato giungendo all'Eurogruppo informale - è importante discutere tra ministri come coordinare meglio la fase davanti a noi. Ci sta una atmosfera ottimista ma ovviamente non vogliamo un semplice rimbalzo dell'economia, ma una crescita sostenuta a sostenibile".