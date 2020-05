Eurogruppo, Centeno: MES disponibile subito, Recovery Fund entro fine mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: il nuovo, che servirà a finanziare le spese connesse con l'emergenza Covid-19 e la sanità, ed il Fondo SURE per la cassa integrazione europea, che andranno ad aggiungersi ai finanziamenti BEI alle imprese.Il Presidente dell'Eurogruppo,, in conferenza stampa ha annunciato che lee finora nessun Paese ha espresso l'intenzione o l'interesse ad attivare la nuova linea di credito anti pandemica. Quanto al, Centeno ha detto che i Ministri delle Finanze hanno tenuto oggiper trovare un "punto di equilibrio politico" ed ha assicurato che la, ha affermato il Commissario europeo all'Economia,, aggiungendo che "anche la risposta deve essere di una magnitudine senza precedenti". Il commissario ha confermato che dopo la contrazione del PIL del 3,.8% nel primo trimestre, La Commissione attende una "caduta peggiore" nel secndo che potrebbe arrivare al 12,2%Bruxelles - ha sottolineato - "sta lavorando duramente per preparare la proposta" sul, chee non è alternativo alle riforme che l'UE deve ancora realizzare.Parlando del, il Commissario all'Economia ha ribadito chee rappresenta una linea di credito disponibile ad "un'unica condizione: che i fondi vengano usati per spese sanitarie dirette e indirette" legate alla pandemia di Covid-19.