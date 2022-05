EuroAPI (spin-off Sanofi) si è quotata su Euronext Paris

(Teleborsa) - EuroAPI, il business degli ingredienti farmaceutici scorporato da Sanofi, si è quotata oggi su Euronext Paris. Sanofi manterrà il 30% della società dopo l'operazione. EPIC Bpifrance, agendo per conto dello Stato francese, si è impegnata ad acquisire il 12% del capitale di EuroAPI, che è il principale produttore mondiale di piccole molecole e il secondo produttore di Active Pharmaceutical Ingredients (API). La capitalizzazione di mercato al prezzo di ammissione (12 euro per azione) è di circa 1,1 miliardi di euro.

Si tratta dell'undicesima società quotata su Euronext Paris nel 2022 e della più grande quotazione di un'azienda Life Sciences in Europa nel 2022 (in termini di capitalizzazione di mercato). Inoltre, è la più grande azienda nella catena del valore farmaceutica ad essere quotata sui mercati Euronext dal 2012.

"Questa quotazione è un passo importante per EuroAPI - ha affermato il CEO Karl Rotthier- Mira a rafforzare lo status di EuroAPI come partner di riferimento per tutti i laboratori nei settori farmaceutico e biotecnologico e rafforzare la sua indipendenza da Sanofi. Questa quotazione consentirà a EuroAPI di accelerare la sua strategia volta a sviluppare le attività del gruppo come CDMO, a rafforzare le sue piattaforme tecnologiche, a sfruttare la sua presenza in API complesse e altamente differenziate e a garantire l'efficienza operativa del gruppo".