Eurobarometro, il 76% considerano positiva la moneta unica. Italia ultima in classifica

Più di tre cittadini Eurozona su quattro pensano che l'euro sia una buona cosa per l'Unione europea. Lo indica l'ultimo sondaggio Eurobarometro. Rispetto al sondaggio dell'anno scorso, il consenso all'euro è aumentato di 2 punti percentuali: 76% contro il 74%. Si tratta della proporzione più alta dal 2010, condivisa da oltre 7 cittadini su 10 in tutti gli Stati membri con la sola eccezione dell'Italia (69%), Paese in cui si riscontra la maggiore quota di cittadini che considerano l'euro una 'cosa cattivà per la Ue (21%). Circa due terzi, 65% come nel 2018, pensano che l'euro abbia comportato dei benefici per il loro Paese, la più alta proporzione dal 2002. In Italia lo pensa solo il 55% come a Cipro. Il Paese in cui c'è il più basso livello di consenso è la Lituania: 49%. E in Lituania si registra la maggior quota di cittadini che considerano l'euro un male per il proprio Paese: 37%, seguita dall'Italia con il 36%.Eurobarometro indica che in Italia la quota di chi ritiene che l'euro abbia comportato benefici per il proprio Paese è calata del 2% rispetto al 2018, mentre quella di chi dà un giudizio negativo è aumentata di 6 punti percentuali. Alla domanda se il proprio Paese ha bisogno di riforme per favorire una migliore prestazione dell'economia, il 90% degli italiani risponde positivamente (è la più alta rispetto agli altri Stati Eurozona), tuttavia si colloca al terzultimo posto sulla necessità di risparmiare di più per preparare le finanze pubbliche a far fronte all'invecchiamento della popolazione (è d'accordo il 71% a fronte di una media Eurozona del 75%. Il 78% non ritiene che l'età di pensionamento debba essere alzata per assicurare la stabilità del sistema pensionistico