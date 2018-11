Cittadini europei meno euroscettici. Secondo un sondaggio dell'Eurobarometro il 74 per cento degli europei ritiene che la moneta unica sia positiva. Il sostegno all'euro ha raggiunto il livello più alto per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un giudizio più stabile rispetto a quello dell'anno precedente. Degli intervistati solamente il 15 per cento ha dato un giudizio negativo sulla moneta unica mentre il 25 per cento ritiene che l'euro danneggi il proprio Paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA