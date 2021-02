© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'eventuale lanciorichiederà dai quattro ai cinque anni:Lo ha affermato, componente del Comitato esecutivo della BCE che ha la delega su questi temi, in una intervista rilasciata a Der Spiegel. E prima di allora, sperimentazioni simili a quelle che sta conducendo la Banca centrale cinese "potrebbe essere una possibilità. Probabilmente sarebbe una mossa saggia - conviene - sperimentareAd ogni modo a inizio estate la BCE presenterà unaA questo punto "bisognerà prendere una decisione di principio sul se dobbiamo procedere. Se così sarà - aggiunge Panetta - inizierà ilsulle decisioni riguardo alle soluzioni tecniche e le caratteristiche operative che dovrebbe avere l'euro digitale. Questo richiederà almeno 18 mesi"."Dopo, il Consiglio BCE dovrà prendere un'altra decisione e la soluzione andrà attuata.- osserva -. E dobbiamo consultare i policy maker"."I cittadini usanoed effettuano sempre piùal supermercato come online. Oggi - prosegue Panetta -secondo una tendenza in atto da tempo e accelerata dalla pandemia. Oltre che il contante, i consumatori richiedono, inmezzi di pagamento digitali efficienti, in grado di garantire la riservatezza e utilizzabili ovunque nell'area dell'euro"."Noi vogliamo essere pronti a, che secondo gli esperti proseguirà, rafforzandosi. Abbiamo appena concluso la nostra consultazione presso il pubblico. Ma l'obiettivo di un eventuale euro digitale dovrebbe essere quello di fornire un'alternativa agli altri strumenti di pagamento digitali caratterizzata da semplicità, universalmente accettata, sicura e affidabile. E il- precisa Panetta -"Non abbiamo deciso se ci sarà un limite massimo ai pagamenti, in teoria no". Invece secondo Panetta "potrebbero essere previsti limitiche ciascuno può detenere".