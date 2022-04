Euro digitale, Commissione europea avvia consultazione mirata

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione mirata sull'euro digitale. "L'euro digitale – spiega la Commissione Ue in una nota – è la forma digitale di moneta della banca centrale direttamente accessibile agli utenti, che integra il contante. L'euro digitale potrebbe offrire soluzioni transfrontaliere per i pagamenti e la diffusione dei pagamenti istantanei. Potrebbe favorire l'innovazione e la concorrenza nei pagamenti e rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Ue. Potrebbe inoltre rispondere alle nuove necessità relative ai pagamenti dell'industria 4.0".

In tale scenario – spiega la nota – la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione stanno esaminando congiuntamente, a livello tecnico, un'ampia gamma di questioni politiche, giuridiche e tecniche relative all'eventuale introduzione dell'euro digitale. La Commissione fa sapere che desidera "raccogliere le opinioni delle parti interessate su bisogni e aspettative degli utilizzatori riguardo all'euro digitale e su come renderlo disponibile per il commercio al dettaglio, preservando allo stesso tempo il corso legale del contante". La consultazione – sottolinea la Commissione – mira inoltre a raccogliere opinioni sul ruolo dell'euro digitale nei pagamenti al dettaglio e nell'economia digitale dell'Ue, sul suo impatto sul settore finanziario e sulla stabilità finanziaria, nonché sugli aspetti relativi alle norme antiriciclaggio e alla protezione dei dati".

"Negli ultimi anni la digitalizzazione ha portato a cambiamenti innovativi nel sistema finanziario, con l'uso crescente di mezzi di pagamento digitali da parte dei consumatori. Si prevede – afferma Mairead McGuinness, commissaria per i Servizi finanziari – che tale tendenza continui in futuro. Man mano che i pagamenti privati si digitalizzano, anche la moneta della banca centrale deve essere resa più moderna. La forma digitale consentirebbe all'euro di rimanere rilevante in un mondo digitale e contribuirebbe a rendere l'euro accessibile a tutti, aggiungendosi al contante".

"L'euro digitale – sottolinea Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia – offrirà importanti opportunità per la nostra economia. Adattando la moneta pubblica al 21º secolo possiamo rafforzare il ruolo dell'euro sulla scena internazionale e sostenere l'autonomia strategica aperta dell'Ue".

La consultazione mirata integra la consultazione pubblica condotta dalla BCE tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Si inserisce inoltre nel contesto delle strategie della Commissione in materia di finanza digitale e pagamenti al dettaglio del settembre 2020, che sostenevano soluzioni di pagamento paneuropee competitive e l'ideazione dell'euro digitale, continuando nel contempo a preservare lo status di moneta a corso legale dell'euro in contanti. È possibile partecipare alla consultazione, che durerà quattro settimane, nella apposita sezione presente sul sito della Commissione europea.

(Foto: Cristof Echard - © Unione Europea)