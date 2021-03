30 Marzo 2021

(Teleborsa) - Euro Cosmetic, società specializzata in prodotti Personal Care e quotata su AIM Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi operativi in aumento del 23% a 27,8 milioni di euro. L'EBITDA è stato pari a 4,9 milioni di euro, in aumento del 75% rispetto ai 2,8 milioni di euro del 2019. L'utile netto è balzato del 147% a 2,5 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per circa 5,9 milioni di euro (negativa per circa 3,7 milioni nel 2019). Il patrimonio netto è pari a 15,6 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 6,4 milioni nel 2019.

"Nel 2020 abbiamo conseguito ottimi risultati, consolidando la nostra posizione di mercato e la crescita registrata negli ultimi anni - ha commentato Daniela Maffoni, AD di Euro Cosmetic - Siamo particolarmente soddisfatti della marginalità ottenuta, migliore rispetto all'intero esercizio 2019 e al target definito dalla società in sede di quotazione".

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di distribuire dividendi per 1.238.016 euro, pari a 0,26 euro per azione.