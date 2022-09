Lunedì 5 Settembre 2022, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 15:11

Erano 20 anni, precisamente da dicembre 2002, che l'euro non toccava un valore così basso nello scambio con il dollaro Usa. La moneta europea stamani ha toccato il minimo storico, scendendo sotto al livello di 0,99. La valuta europea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella statunitense sui mercati alle 05.35 Gmt (le 7.35 italiane), il livello più basso dal dicembre del 2002. L'euro ha successivamente riagguantato quota 0,99 sul dollaro: la moneta unica scambia ora col biglietto verde a 0,991.

Gas, prezzo vola a 275 euro dopo stop a Nord Stream. In netto rialzo anche il petrolio

Euro-dollaro, perché la moneta europea è in caduta?

Il crollo dell'euro arriva dopo l'annuncio della Russia sul taglio delle forniture di gas alla Germania e all'Europa attraverso Nord Stream 1. La lenta caduta dell'euro sul dollaro continua dall'inizio dell'anno, zavorrata dall'incertezza economica innescata dopo l'invasione russa in Ucraina.

L'economia europea è fortemente condizionata dalla guerra: inflazione e aumento del costo delle materie prime hanno inevitabilmente portato ad una diminuzione del potere d'acquisto della valuta comune rispetto a quella americana. Motivo per cui la Banca Centrale Europea sta alzando i tassi d'interesse.

Euro, le possibili conseguenze del crollo

Diverse grandi banche di investimento americane, tra cui JPMorgan, Bank of America e Goldman Sachs, hanno dichiarato di aspettarsi che la Bce alzerà ulteriormente i tassi di 0,75 punti percentuali, l'aumento più grande dal 1999. Con l'aumento dei prezzi del gas, l'attuale situazione inflazionistica potrebbe peggiorare, oscurando le prospettive di crescita economica. I ministri dell'Energia dell'Ue si riuniranno venerdì per un summit di emergenza per discutere le misure per domare la spirale dei prezzi del gas.

«Il compito della BCE è notevolmente complicato dall'incertezza sulle forniture di gas russo» ha affermato Brian Martin, capo della ricerca economica del G3 presso ANZ. «La decisione di Mosca di non riavviare i flussi di gas attraverso il gasdotto Nord Stream aumenta i rischi di crescita al ribasso e allo stesso tempo aumenta le prospettive di inflazione».