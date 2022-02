Eurizon, utile sale del 25% a 813 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2021 con un record storico di patrimonio a 439 miliardi di euro, in crescita del 5,2% da inizio 2021 grazie ai flussi di raccolta sia in Italia che all'estero e all'andamento dei mercati. L'utile netto consolidato (compreso l'utile di pertinenza di terzi) è di 813 milioni di euro (+25% sul 2020) e il margine da commissioni pari a 1.282 milioni di euro (+19,5% vs 2020). Il cost/income ratio si è posizionato al 16%. La raccolta netta totale sull'anno è stata di 9,9 miliardi di euro.

Gli investimenti connotati da caratteristiche ESG di Eurizon a dicembre 2021 hanno raggiunto i 110 miliardi di euro, pari al 46% delle masse dei fondi, con 172 prodotti classificati artt. 8 e 9 del regolamento SFDR, che quindi promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile. La società cinese Penghua Fund Management (partecipata al 49%) ha chiuso l'anno con un patrimonio di 144,5 miliardi di euro, in crescita del 41% da inizio 2021, con una raccolta di oltre 28 miliardi di euro nei dodici mesi.

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon - dei risultati conseguiti che hanno portato la società a raggiungere importanti traguardi in tutti gli indicatori di performance nel corso del 2021". "Ci apprestiamo ad affrontare le sfide del nuovo piano industriale che vede l'asset management tra i business chiave per il conseguimento degli obiettivi di crescita in Italia e all'estero del gruppo Intesa Sanpaolo", ha aggiunto.

Eurizon ha evidenziato che si sono conclusi ulteriori passaggi del percorso di integrazione delle attività di asset management derivanti dal Gruppo UBI, dopo la fusione - operativa dal 1° luglio 2021 - di Pramerica SGR S.p.A. (Italia) e Pramerica Management Company S.A. (Lussemburgo) rispettivamente in Eurizon Capital SGR S.p.A. e nella controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A.. Nel quarto trimestre è stata portata a termine la migrazione delle attività di Banca Depositaria, di calcolo del valore della quota e del sistema gestionale dei fondi comuni di investimento della gamma ex Pramerica.