Eurizon si rafforza in Asia con centro eccellenza controllata Hong Kong

(Teleborsa) -società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo,tramite laed un team di elevata professionalità e pluriennale esperienza nel settore dell'asset management sui mercati asiatici.Ilda Eurizon è didi euro a fine marzo e,anche la partecipazione nella cinesegli asset totali sdi euro.L'iniziativa ha una, in linea con ildel Gruppo2018-2021, che vede nella crescita di Eurizon sui mercati internazionali uno dei principali motori di sviluppo nel wealth management.Ilpermetterà a Eurizon didel business nel mercato asiatico e cinese che presenta tassi disignificativi. L'iniziativa inoltre è finalizzata anegli investimenti sui mercati emergenti dell'area asiatica e rappresentare un: Penghua, asset manager locale partecipato da Eurizon al 49%, e Yi Tsai, società di wealth management controllata al 100% dalla Divisione International Subsidiary Banks.sarà guidata dal, di nazionalità canadese, che vanta posizioni di rilievo presso importanti intermediari internazionali, come Merrill Lynch Asset Management (ora Blackrock) in Hong Kong e UBS Asia Pacific."Do il benvenuto nella Divisione Asset Management a Sean Debow e al team di professionisti. La consolidata conoscenza ed esperienza del mercato asiatico della nuova squadra saranno di grande supporto per accelerare la crescita di Eurizon in Asia, integrandosi al meglio con i nostri manager che da anni operano a Hong Kong, e in più ci permetteranno di ampliare e diversificare la gamma prodotti a beneficio di tutti i nostri clienti, sottolinea l'Amministratore Delegato di Eurizon,