Eurizon, Perissinotto: "Indirizzare risparmi verso soluzioni d'investimento diversificate e gestite professionalmente"

Giovedì 30 Settembre 2021, 18:00

(Teleborsa) - "Stiamo portando avanti un percorso di crescita importante sia in Italia, dove abbiamo una posizione di leadership, che all'estero, dove stiamo riscuotendo risultati soddisfacenti dai presidi dei diversi paesi europei e in Asia. Attualmente Eurizon gestisce circa 426 miliardi e all'estero realizza poco meno di 60 miliardi. In un contesto caratterizzato da abbondante liquidità e tassi bassi, è fondamentale indirizzare i risparmi disponibili verso soluzioni d'investimento diversificate e gestite professionalmente, che possano anche convogliare risorse a supporto dell'economia reale. Noi di Eurizon siamo costantemente impegnati nella creazione di nuove soluzioni volte a rispondere alle esigenze dei nostri clienti per valorizzare una crescita di lungo periodo dei loro investimenti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance". È quanto ha affermato Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon e responsabile divisione asset management, in occasione della tavola rotonda "Intesa Sanpaolo: una Wealth Management & Protection Company di successo", svoltasi oggi presso la sala convegni Intesa Sanpaolo di Piazza Belgioioso, a Milano.



Intesa Sanpaolo si definisce una Wealth Management & Protection company di successo caratterizzata da un modello di business vincente. Quali i risultati sul fronte dell'asset management?

"Sta andando bene in termini di raccolta, di performance e di risultati economici e finanziari. Tale risultato è figlio di un anno in cui mercati stanno andando nel senso giusto, le reti distributive stanno producendo numeri di grandissimo interesse e di grande spessore ed anche l'asset management si inserisce in questa scia. Credo che fino a quando le condizioni vanno in questo senso probabilmente abbiamo ancora delle gambe sulle quali correre".