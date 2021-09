Eurizon, Perissinotto: "Il nostro è un ruolo ponte fra risparmio e economia reale"

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 14:30







(Teleborsa) - "Il nostro ruolo è creare prodotti che riescano a fare da ponte tra il risparmio e l'economia reale". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di Eurizon, Saverio Perissinotto, durante la conferenza "Eurizon con le imprese e per gli investitori a supporto di un'economia reale sostenibile" al Salone del Risparmio.



"In questo momento storico l'Italia ha una posizione straordinaria e gli strumenti finanziari che noi creiamo - ha sottolineato - cercano di favorire l'investimento diretto verso il sistema produttivo, ma ci vuole tempo perché i risparmiatori accettino di allungare l'orizzonte temporale".



"Questo è il principale ostacolo, entrare nell'ottica di accettare un premio al rendimento per allungare l'orizzonte. Io sono ottimista, anche perché il mondo resta caratterizzato da una struttura di tassi che non si modificherà in maniera drastica in tempi brevi. Il maggior alleato del risparmiatore è il valore del tempo. E' indubbio che, in un contesto a tassi zero, se il risparmiatore sceglie di investire in modo equilibrato e coerente tra cinque anni avrà un rendimento maggiore rispetto al mantenere la liquidità sul conto corrente."