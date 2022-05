Eurizon, Luraschi: "Inflazione aiuta ad abbattere il debito ma va monitorata"

Giovedì 19 Maggio 2022, 15:00







(Teleborsa) - "L'inflazione è una variabile economica che ha sempre caratterizzato i mercati reali e i mercati finanziari in relazione con altri fattori che influenzano ognuno di noi, come cittadini e come risparmiatori. E' una variabile che distribuisce il potere di acquisto da una categoria all'altra, con effetti distorsivi sul sistema".



E' quanto sottolinea Alberto Luraschi, Portfolio Manager del team Global Strategies & Total Return di Eurizon, intervenendo alla conferenza "Inflazione, un ritorno (in)atteso" che si è tenuta al TOL Expo a Milano.



"D'altro canto negli Stati con elevati livelli di indebitamento - osserva l'esperto - l'inflazione aiuta ad abbattere il debito, ma dev'essere monitorata con attenzione perché rischia di compromettere la crescita se non si trova un equilibrio".



"Nel contesto attuale noi asset manager possiamo cercare di costruire portafogli di investimento che abbiano l'obiettivo di mitigare l'erosione dei capitali dei risparmiatori - conclude Luraschi - attraverso un'asset allocation e strumenti finanziari in grado di proteggere il valore reale dagli effetti a lungo termine dell'inflazione e dall'incertezza del suo andamento".