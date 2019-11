Eurizon, chiude 9 mesi con patrimonio gestito a 326 miliardi

(Teleborsa) - Eurizon, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo attiva nell'asset management, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un patrimonio gestito di 326 miliardi di euro, in crescita del 7,7% rispetto al 2018, ed un utile netto consolidato di 344 milioni di euro.



Il margine da commissioni è pari a 527 milioni, mentre il cost/income ratio è migliorato, scendendo al 19,4% dal 20,8% dello stesso periodo del 2018.



Raccolta in ripresa con 2 miliardi di sottoscrizioni nette da inizio anno, mentre il terzo trimestre è stato particolarmente positivo con oltre 4,35 miliardi di raccolta (dato Assogestioni), che la conferma prima in Italia.