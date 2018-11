Eurispes, Paolo Savona entra nel Comitato Scentifico

(Teleborsa) - Il Prof. Paolo Savona, entra a far parte del Comitato Scientifico dell'Eurispes, ente privato che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale dal 1982. Con questo ingresso, il Comitato Scientifico dell'Istituto, composto da esperti e professionisti italiani e internazionali, acquisisce il contributo di una personalità centrale nel mondo dell'economia e della finanza.



Il Ministro per gli Affari Europei ha inoltre categoricamente smentito le ipotesi di dimissioni dal Governo, trapelate nelle ultime ore dopo un articolo apparso sul Corriere della Sera. "Dimissioni? E' il sogno del Corriere che le chiedeva fin dal mio insediamento", la risposta del Ministro alle indiscrezioni del quotidiano di Via Solferino.



