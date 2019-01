Eurispes, italiani meno pessimisti ma più disagiati nel quotidiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, rispetto al passato, percepiscono comenel Paese. Lo rivela un sondaggio dell'Dal rapporto emerge che ilnegli ultimi 12 mes, media che si è alzata di oltre 3 punti rispetto a quella registrata nel 2018 (e di quasi 20 punti dal 2017).All'interno del Rapporto Italia curato dall'Istituto degli Studi Economici, Politici e Sociali si analizza anche l'andamento, anch'esso pressoché immutato rispetto allo scorso anno, deidelle famiglie italiane. In questo contesto emerge solo unche è passato dal 24,9% del 2018 a sfiorare il raddoppio, con 42,2% di italiani che affermano di aver speso per questa necessità.Tra i dati allarmanti invece si manifestasenza dover intaccare i propri risparmi, percepita dal 45,1% dei cittadini del Bel Paese (era 40,7% nel 2018), con un intervistato su quattro chee il 21% che rivela di non poterUna quota importante del campione dichiara inoltre di essersi trovata, nell'ultimo anno, nella condizione di dover svolgere un(22,3%), di dover(21,2%) o svolgere un lavoro con qualifiche al di sotto delle proprie competenze per un 24,5% degli intervistati. Lda questo disagio crescenteche, in ambito lavorativo, affermano di essere senza contratto (nel 58,6% dei casi per la fascia 18-24 e nel 34,7% per i 25-34enni).