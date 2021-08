Euricom, finanziamento in pool di 95 milioni di euro con garanzia SACE

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:45

(Teleborsa) - Euricom - gruppo attivo nelle attività di trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso - ha ricevuto un finanziamento di 95 milioni di euro con un pool di banche composto da UniCredit e Banco Bpm (che hanno agito anche nella veste di Bookrunners, Global Coordinators e Mandated Lead Arrangers), Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti.

L'operazione ha durata pari a 6 anni ed è assistita da Garanzia Italia di SACE. Le risorse finanziarie rivenienti dal finanziamento saranno utilizzate per supportare lo sviluppo del gruppo, sia a livello domestico che internazionale, attraverso nuovi investimenti ed opportunità di crescita. Euricom ha registrato nel 2020 un giro d'affari complessivo di circa 660 milioni di euro e un EBITDA consolidato di circa 43 milioni di euro.

"L'obiettivo che ci prefiggiamo è di consolidare il giro d'affari raggiunto a seguito delle acquisizioni del febbraio 2019 migliorando la redditività - ha commentato Bruno Sempio, Presidente di Euricom - In questo scenario, grazie anche al finanziamento in pool, saremo pronti a cogliere le opportunità di crescita che si presenteranno".

"Con questa operazione - ha commentato Andrea Casini, Responsabile Corporate Italia UniCredit – garantiamo il nostro sostegno alla crescita e ai nuovi investimenti di Euricom e confermiamo il nostro impegno a favore delle imprese dei territori in cui operiamo". "Dedichiamo particolare attenzione al settore del Food e siamo vicini alle aziende con forte vocazione internazionale. Siamo perciò orgogliosi di essere al fianco di Euricom", ha dichiarato Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM.

"Con questa operazione confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco di aziende e banche per una ripartenza dell'economia del territorio e del Paese, tra l'altro in un settore, come quello del riso, dove l'Italia è il primo produttore europeo grazie a una filiera storica e strategica di aziende agricole che producono un ventaglio varietale unico al mondo, in gran parte destinato al mercato estero", ha detto Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE.