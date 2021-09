Euforica Milano e le Borse europee rassicurate dalla Fed

Giovedì 23 Settembre 2021, 11:15

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, nel giorno in cui la BCE, nel bollettino mensile, ha evidenziato che l'economia dell'eurozona procede verso una forte crescita nel terzo trimestre. A fare da assist ai mercati contribuiscono anche le rassicurazioni della Federal Reserve, ovvero che ogni stretta dipenderà dall'andamento dell'economia.



Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,172. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.768,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.

Lieve calo dello spread, che scende a +101 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%.



Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,48%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,05%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,06%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura precedente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Enel (+2,19%), Banca Mediolanum (+1,98%), Amplifon (+1,96%) e Moncler (+1,84%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -0,56%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technogym (+4,65%), Carel Industries (+4,00%), Falck Renewables (+3,66%) e Esprinet (+2,89%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -1,22%.



Sotto pressione Caltagirone SpA, con un forte ribasso dell'1,16%.



Giornata fiacca per Garofalo Health Care, che segna un calo dello 0,68%.

